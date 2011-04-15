Российский рынок стабилен

В последний день торговой недели торги на отечественном фондовом рынке проходят в спокойном формате. В преддверии важных заявлений глав ключевых ЦБ мировые индексы торгуются в зеленой зоне, что поддерживает осторожный оптимизм на нашем рынке. Также небольшим подспорьем служат попытки укрепления цен на нефть. Во второй половине дня ММВБ и РТС повышаются на 0,2% и 0,34% до 1977 и 1054 пунктов соответственно.

Сегодня ряд компаний представил отчетность. «Русал» сообщил об увеличении консолидированной выручки во втором квартале на 24,5% в годовом выражении. Чистая прибыль компании выросла более чем в два раза, составив 283 млн долларов. На результатах в большей степени отразилось увеличение объемов реализации. После публикации отчета котировки «Русала» достигли новых максимумов.

Тем временем «Магнит» торгуется практически во флэте на финансовых результатах, согласно которым, в первом полугодии выручка ритейлера выросла на 6,4% в годовом эквиваленте, а чистая прибыль во втором квартале сократилась на 26%. Прибыль «Распадской» по МСФО в первом полугодии выросла в 3,4 раза, а выручка – в 2,3 раза. Показатель EBITDA повысился в 4,4 раза, тогда как рентабельность по EBITDA выросла на 26%. На фоне сильных результатов акции компании раллируют почти на 4%.

На данном этапе динамика нефти оказывает незначительную поддержку российским индексам. Однако если шторм в Мексиканском заливе повредит инфраструктуру энергетического сектора США, черное золото подорожает уже в начале следующей недели. Также инвесторы будут отыгрывать итоги симпозиума в Джексон-Хоул, который задаст тон мировым площадкам под конец сегодняшних торгов и в понедельник.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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