Российский рынок акций закончил торги в пятницу ростом, поддерживаемый стабилизацией цен на сырую нефть, а также позитивным закрытием рынков в США, которые подросли на волне выступления Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоул.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (+1,19%), потребительского (+0,79%) и энергетического (+0,63%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,29% и закрылся на отметке 1979.14 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,00% и остановился на уровне 1060.49 пунктов на фоне сильного роста курса рубля против американского доллара и небольшого повышения к евро.

Цены на сырую нефть подросли по итогам пятницы, но не столь заметно, как могли бы. Несмотря на снижение количества действующих буровых вышек с 763 до 759, согласно опубликованным данным от сервисной компании Baker Hughes, цены на нефть все еще удерживаются в диапазоне, так как ожидается рост запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах по окончании автомобильного сезона. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,65%, до 52,38 долларов за баррель. Западно-техасская

WTI поднялась на 0,93%, до 47,87 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль резко вырос против доллара США на волне

выступления Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоул. Она ничего не сообщила о планах ЦБ по повышению ставок и процессу снижения баланса ФРС, который может оказаться под вопросом, если Йеллен не будет назначена на второй срок руководства регулятором. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0,98%, до 58,58 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра, наоборот, снизилась на 0,03%, до 69,81 рублей за евро.

Российский рубль, вероятно, еще продолжит локально расти против

американского доллара на волне его слабости из-за политических передряг в Вашингтоне и неопределенной будущей монетарной политики ФРС. Хотя этот рост будет и ограниченным.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital:



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