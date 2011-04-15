Рубль смотрит на нефть

Во второй половине торгов пятницы рубль подскочил к более чем 2-месячным максимумам против доллара на фоне возвращения нефтяных котировок к росту вкупе с распродажами американской валюты. По итогам торгов пара доллару/рубль, которая в моменте касалась области 58,50 руб., потеряла почти 1%. Евро/рубль немного прибавила в цене в условиях повсеместных покупок единой валюты.

Под занавес недели наша валюта укрепилась благодаря стечению обстоятельств. Сообщения об усиливающемся урагане Харви на побережье Мексиканского залива подтолкнули Brentк росту, хотя подъем актива был умеренным. Еще одним позитивным для рубля фактором стало повсеместное ослабление доллара, разочаровавшегося в выступлении Йеллен, которая обошла тему монетарной политики. Это спровоцировало массовый выход из длинных позиций по доллару, что вкупе с пиком налоговых выплат подтолкнуло российскую валюту к росту.

Сегодня рубль продолжит торговаться под влиянием двух факторов – динамики доллара и нефти. В случае с «американцем» возможна восходящая коррекция, поскольку, по сути, значимых поводов для распродаж в пятницу не было. Что касается сырьевых площадок, с этого фронта может прийти поддержка, поскольку игроки, вероятно, продолжат покупать актив на фоне сокращения буровой активности на побережье Техаса. По состоянию на вчерашний вечер добыча в Мексиканском заливе уже упала почти на 22%. Однако если реакции Brent будет оставаться малоактивной, прорваться к новым высотам рубль вряд ли сможет, и после попыток продолжения роста на утренних торгах рискует скорректироваться во второй половине дня.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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