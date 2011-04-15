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28.08.2017

Ураган на рынке нефти

Сегодня нефть подешевела на 25 центов с открытия до 51,95 долларов за баррель.
Американские производители начали приостанавливать свою работу из-за приближающегося урагана Харви, однако, инвесторы отреагировали на данную новость весьма сдержанно. По всей видимости, участники рынка хотят для начала дождаться сведений о величине возможных повреждений инфраструктуры, но уже сейчас известно о сокращении добычи в Мексиканском заливе на 22% или 379 тыс баррелей в сутки и эвакуации порядка 15% буровых установок.
Дополнительным “позитивом” для сырья является прекращение поставок с крупных месторождений Ливии, связанное с забастовками рабочих, что, на удивление, также практически никак не отразилось на котировках.
Будем ждать действий со стороны инвесторов, которые, возможно, начнутся после отчета по запасам сырой нефти в США, а до тех пор нефтяные котировки вряд ли будут подвержены сильной волатильности. Тем не менее, если Минэнерго в среду опубликует цифры, говорящие о существенных проблемах в отрасли, то цены вполне могут взлететь к отметке 53 доллара за баррель.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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