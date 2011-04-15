Харви принесет дополнительные излишки запасов

Вчерашняя динамика котировок Brent говорит о том, что участники рынка расставили приоритеты в истории с ураганом Харви – главный страх трейдеров заключается в угрозе резкого увеличения запасов углеводородов в США в последующие недели на фоне падения спроса со стороны НПЗ, которые вынуждены приостанавливать работу или в лучшем случае сокращать перерабатывающие мощности.

Цены поначалу пытались расти, удерживаясь над отметкой 52. Но новая волна опасений, связанных с последствиями стихии, разбушевавшейся на побережье Мексиканского залива, спровоцировала распродажи актива, который дошел до 8-дневных минимумов вблизи уровня 51.

При этом быков не взбодрили ни сокращение добычи и бурения в Штатах по причине шторма, ни блокировка трех нефтяных месторождений в Ливии из-за действия повстанцев, ни данные BakerHughes, которые отразили сокращение числа активных буровых на прошлой неделе.

Масштабы стихии, которые превзошли самые худшие прогнозы, заставляют участников рынка ликвидировать длинные позиции по Brent, поскольку тревога по поводу накопления дополнительных запасов на мировом рынке, который и без того остается перенасыщенным, оказалась сильнее позитивного фактора в виде сокращения производства.

На этом фоне сегодняшние данные Американского института нефти, равно как и завтрашний официальный отчет Минэнерго, вряд ли смогут оказать существенную поддержку котировкам, даже если укажут на падение запасов углеводородов, если только Харви не ослабнет, чего, судя по прогнозам, пока ожидать не стоит. Более того, ураган направляется в сторону Луизианы, и если он достигнет и этого штата, под ударом окажется почти 30% нефтепереработки в Штатах.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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