Золото демонстрирует лучшую динамику с 2010 года

Российский рынок акций продолжает карабкаться наверх. Вчера индексу ММВБ удалось закончить день на уровне 1987,15 пунктов с приростом в 0,4%.

На пути к росту остался один важный рубеж - это предыдущий максимум на уровне 1989,77 пунктов. В случае успешного взятия этого сопротивления, высока вероятность роста индекса к 50% уровню коррекции по Фибоначчи от снижения 2293,99-1774,56 пунктов, который попадает на отметку 2034,27 пунктов.

Сегодняшний день очень богат на публикацию финансовых отчетов. Свои финансовые результаты опубликуют такие компании как «РусГидро», ГМК «Норильский Никель», «Лукойл», «Интер РАО», «Россети» и др. по МСФО за Iполугодие 2017 года.

Однако мой взор сегодня будет занят не нашим рынком, моё внимание сегодня будет сосредоточено на товарном рынке, ведь вчера состоялось важное событие - золото закончило вчерашний день на уровне 1309,78$ за унцию.

Не говорите, что я вас не предупреждала (см. обзор от 22 августа). Я неоднократно писала о том, что я наблюдаю довольно «бычий» характер данного инструмента и вижу предпосылки его роста в среднесрочной перспективе как минимум до зоны 1375-1380$ за унцию.

Эти цели появились неслучайно, это ширина четырехмесячной консолидации. Пробойными рубежами были максимумы апреля и июня, которые располагались на отметках 1295,44$ и 1295,95$ за унцию соответственно. Именно их прохождение и открыло дорогу котировкам этого драгметалла к более высоким рубежам.

Кстати с начала года драгоценный металл вырос более чем на 13%, показав лучшую динамику с 2010г.

Хочу напомнить, что помимо этого в этом месяце котировкам золота также удалось наконец-то выйти за пределы многолетнего падающего тренда от сентября 2011г. Так что золото лишь в начале своего растущего пути, не пропустите этот подъем!



Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд











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