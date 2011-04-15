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29.08.2017

Рубль держится за счет доллара

В понедельник российская валюта обновила более чем 2-месячные максимумы в паре с долларом на отметке 58,30 руб., невзирая на удешевление нефти Brent. При этом рубль уступил евро, который закрылся на отметке 70 руб. Пара доллар/рубль, которая просела на 0,25%, финишировала в районе 58,50 руб.
Рубль держится стабильно и достаточно уверенно в паре с американской валютой, которая продолжает подвергаться распродажам из-за отсутствия неопределенности вокруг монетарной политики ФРС. Рынки и без того сомневаются в декабрьском повышении ставки, на фоне чего молчание Йеллен воспринимается игроками как негативный сигнал. Это и служит главным драйвером укрепления нашей валюты, о чем говорит тенденция к ее ослаблению в паре с евро, который накануне добрался до более чем 2,5-летних максимумов против доллара США. В остальном у рубля нет причин для продолжения укрепления. Нефть дешевеет из-за падения спроса со стороны американских НПЗ, которые закрываются по причине бушующего в Техасе урагана Харви. А поддержка со стороны налоговых выплат исчерпала себя.
При этом мы не исключаем попыток тестирования поддержки в области 58,30 руб., если доллар продолжит повсеместное ослабление, а нефть Brentпрекратит падать. Но о более значимых успехах российской валюты говорить вряд ли придется. Тем более что котировки черного золота, вероятно, будут оставаться под давлением из-за угрозы масштабного роста запасов нефти в США из-за шторма, который уже движется в направлении штата Луизиана. Так, к концу недели, особенно в случае выхода благоприятного отчета по рынку труда США пара доллар/рубль может вернуться выше отметки 59 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс





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