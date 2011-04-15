Геополитика не заставила себя долго ждать

На рынки вернулось полноценное бегство от рисков, в очередной раз спровоцированное действиями КНДР, которая накануне поздно вечером запустила ракету в сторону Японии. Японский премьер Абэ уже пообещал предпринять все необходимые меры, чтобы защитить граждан своей страны, а также призвал Пекин и Москву помочь в усилении давления на Северную Корею. Дополнительно интерес к безопасным активам подстегивает ураган в США и его последствия, которые уже превзошли самые пессимистичные оценки.

На этом фоне золото продолжает победоносное шествие, обновив максимумы ноября прошлого года. После вчерашнего ралли металл открылся гэпом вверх, в моменте коснувшись отметки 1324,40. Пока все указывает в пользу того, что котировки будут уверенно торговаться над уровнем 1300, покоренным накануне, особенно если Трамп даст агрессивную реакцию в ответ на очередной выпад Северной Кореи.

Между тем нефть остается под давлением из-за урагана Харви, который послужил причиной закрытия многих американских НПЗ, падение спроса со стороны которых чревато приливом масштабных объемов запасов углеводородов. Пока игроки никак не реагируют на вербальные интервенции ключевых игроков рынка в лице Саудовской Аравии и России, которые выступили за продление ограничения добычи.

Здесь играют роль два фактора. Во-первых, на первом плане сейчас – страхи по поводу резкого роста запасов нефти в США. Во-вторых, рынок уже не верит в эффективность сделки ОПЕК и разговоры о ее пролонгации лишь показывают, что картель признает свою слабость. Brent пока удерживается над уровнем 51, но уже в ходе сегодняшних внутридневных торгов эта область может оказаться под угрозой.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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