Наиболее важной новостью вчерашнего дня стало сообщение ЦБ о мерах, направленных на повышение финансовой устойчивости Банка ФК «Открытие», системно значимой кредитной организации. Регулятор планирует оценить потребность в увеличении капитала банка и провести допэмиссию, по итогам которой ЦБ будет владеть не менее 75% акций. При этом банку будет оказана финансовая поддержка, гарантирующая непрерывность его деятельности, а мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.



Очевидно, что подобная превентивная схема была использована ЦБ, в том числе, для поддержания стабильности финансовой системы в целом. В пресс-релизе ЦБ содержится сообщение о том, что механизм конвертации средств кредиторов в акции применяться не будет. Позднее, однако, регулятор уточнил, что субординированные облигации могут быть списаны, если показатель достаточности базового капитала организации опустится ниже минимума.



Долговой рынок: По объективным признакам, в период летнего затишья сегмент российского госдолга устал от переменчивого внешнего фона и потока первичного предложения со стороны Минфина. Вчера большая часть инструментов вдоль кривой проделала путь от +3 бп до +5 бп по доходности, а хуже рынка смотрелись 9-летние ОФЗ 26219 (+7 бп), выставленные на сегодняшний аукцион в объеме 20.6 млрд руб. Вторым выпуском стал 5-летний 29012 с купонами, привязанными к ставке RUONIA (15 млрд руб.).



Более того, если внешний фон значимо не улучшится, фактор первичного предложения со стороны Минфина обещает довлеть над рынком в обозримой перспективе. С начала года Министерство уже разместило на аукционах ОФЗ номинальным объемом 1.13 трлн руб. Как следствие, для выполнения годового плана по заимствованиям, объем еженедельного привлечения средств до конца т.г. должен составлять ок. 29 млрд руб.



Денежный рынок: Банк России продолжил наращивать спрос на свободную рублевую ликвидность и предпринял попытку занять у банков 1.2 трлн руб. на недельном аукционе. Однако, предложение осталось в масштабах прошлой недели, едва превысив 1.0 трлн руб. При этом межбанковский рынок продолжил котировать депозитные ставки сроком до 2 недель на уровне 8.25%. Подобный оптимизм, вероятно, был связан с притоком средств в банковскую систему со стороны бюджета, который позволил корсчетам вернуться к 1.8 трлн руб. в считанные дни после уплаты налогов.



После реализации сценария санации «ФК Открытие» (см. «Ключевую новость») изменение роли группы на денежном рынке может потребовать более активных действий ЦБ по управлению избытком ликвидности. Повышение роли ЦБ в управлении группой может изменить стратегию фондирования, что, в свою очередь, сократит спрос на межбанковские средства и обособит объемный запас свободных рублевых средств.



Мировые рынки: Отсутствие видимой реакции США на недавние действия и заявления КНДР ослабило нервозность азиатских фондовых рынков и сумело отвлечь внимание от «защитных» валют и активов. Азиатские фондовые бенчмарки торгуются сегодня +0.7% / +0.9%, тогда как доходности казначейских бумаг США начали оправляться от провала (UST'10 2.14%, +5 бп к внутридневному минимуму). Ослабление спроса на японскую иену (USDJPY 110.0, +1.4% внутри дня) и швейцарский франк (USDCHF 0.957, +1.4% внутри дня) вернули пары на уровни, предшествовавшие стрессу.



В экономическом календаре важное место занимает статистика по инфляции в Германии. По предварительным оценкам (SGe: 1.7%, консенсус: 1.8%), инфляция может ускориться, что не позволит рынкам переключить внимание с дорожающей единой европейской валюты (EURUSD протестировал 1.2060) на альтернативные сегменты. В числе важных событий также можно выделить статистику по рынку труда США от компании ADP, однако, ее значимость может снизиться перед лицом обострившихся погодных условий в некоторых штатах.





ПАО РОСБАНК



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