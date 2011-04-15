Рубль: уровень 59 снова в фокусе рынка

Во вторник рубль перешел к коррекции в парах с иностранными конкурентами. Российская валюта не выдержала натиска со стороны медведей по нефти, оставшись без поддержки налогового периода. По итогам сессии доллар и евро подорожали почти на 0,7%, до 58,72 руб. и 70,55 руб. соответственно.



Рубль почувствовал себя менее уверенно, когда нефть Brent попыталась протестировать отметку 51. Тем не менее, валюта держится относительно спокойно, отступая плавно и сдержанно. Игроки не торопятся избавляться от рубля, не доверяя доллару, который окружен рядом проблем, начиная со снижения вероятности ужесточения политики до конца года и заканчивая проблемой с потолком госдолга, которую еще предстоит решить. На этом фоне наша валюта все еще выглядит привлекательно, даже в условиях падения котировок нефти под влиянием стихии, обрушившейся на южную часть США.



Впрочем, сегодня – по крайней мере, на старте торгов – рубль рискует продолжить откат. Дело в том, что накануне вечером доллар на международном рынке отыграл внутридневные потери и вышел в плюс в ожидании заявлений Трампа на тему налоговой реформы. Если комментарии президента действительно будут конструктивными, «американец» может развить восходящую коррекцию. При таком сценарии потенциальное ослабление рубля может сдержать восстановление котировок Brent после недавних распродаж. Судя по всему, сегодня в паре возобновится борьба за уровень 59 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс









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