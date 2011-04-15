Доллар развернулся

Вечером во вторник на мировом валютном рынке произошел резкий разворот американского доллара. Индекс доллара оттолкнулся от уровня 91.6 и к утру среды вырос почти на один пункт. Каких-то особенных причин для этого не было. Видимо, просто игроки перешортили доллар к основным валютам на панике связанной с запуском ракеты Северной Кореей.



Фундаментально американская экономика остается сильной и цикл повышения процентных ставок в США никто не отменял. Российский рубль тоже сдал позиции к доллару, правда не очень сильно, котировка поднялась до 58.75, поддерживает рубль кэрри-трейд и снижение ликвидности на межбанковском рынке.



Цены на нефть после выхода данных от Американского института нефти немного снизились, так как при общем снижении запасов нефти выросли запасы бензина. Вечером Минэнерго США опубликует детальную статистику по изменению запасов за неделю.





Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»







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