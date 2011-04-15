Рубль плывет против течения

Накануне рубль прилично вырос, игнорируя все барьеры и препятствия. Ни укрепление доллара, и дальнейшие распродажи на рынке нефти не смогли удержать нашу валюту от подъема после внушительного снижения днем ранее. По итогам сессии доллар и евро подешевели на 0,47% и 1,13% до 58,38 руб. и 69,48 руб. соответственно.



Казалось бы, даже возвращения повсеместного спроса на доллар могло бы оказаться достаточно, чтобы если не ослабить, то как минимум предотвратить рост рубля. К тому же нефть Brentпродолжает депрессировать по поводу потенциального переизбытка сырой нефти в США из-за закрытия ряда техасских НПЗ по причине урагана Харви. Да и налоговый период ушел со сцены. Но вопреки всем этим факторам мы наблюдаем устойчивое укрепление российской валюты.



Отчасти это явление можно объяснить реакцией на угасание бегства от рисков – ситуация с КНДР на сей раз быстро отодвинулась на задний план благодаря мягкой реакции Трампа. Также имеет место сохраняющийся высокий спрос на ОФЗ: вчера Минфин разместил бумаги на все 20,6 млрд рублей при спросе в 56,9 млрд рублей. Это говорит о привлекательности российских активов, в том числе и рубля.



Если говорить о краткосрочных перспективах пары доллар/рубль, стоит обратить внимание на динамику нефти Brent. После утраты уровня 51 и достижения минимумов в районе 50,50 фокус рынка снова сместился в сторону отметки 50, падение ниже которой наша валюта уже не сможет игнорировать.



Впрочем, на нефтяном фронте намечаются некоторые улучшения, по крайней мере, в краткосрочной перспективе – стали поступать сообщения об ослаблении шторма на американском побережье Мексиканского залива. Так что более значимым фактором риска для рубля станет потенциальное продолжение роста доллара, если сегодняшняя статистика по расходам на личное потребление в США не подведет. В этом случае к концу сессии доллар может вернуться выше области 58,50 руб., если в течение дня поддержка в районе 58,30 руб. выстоит.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс







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