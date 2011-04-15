Нефть не реагирует на данные по запасам

Официальные курсы Банк России, на сегодня 31 августа, установил на уровне 58,73 рублей за единицу американской валюты и 70,20 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню доллар США укрепился на 0,34%, а евро снизился на 0,33%.



Согласно данным от Минэнерго США, запасы нефти в стране снизились на 5,39 млн. баррелей, что существенно превысило ожидания. Запасы бензина выросли на 35 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 748 тыс. баррелей. Импорт нефти на прошлой неделе упал на 885 тыс. баррелей в сутки, а нефтедобыча в Штатах выросла на 2 тыс. б/с.



Однако несмотря на лучшие чем ожидалось данные, нефть не торопиться расти. Наоборот, смесь марки Brent плавно сползла в к уровню 50,65$ за баррель, а главный уровень поддержки последнего месяца расположен на уровне 50$ за баррель. Если на сей раз он не устоит, то высока вероятность реализация фигуры разворота «двойная вершина» с потенциалом дальнейшего спуска цен на нефть в район 47-47,30$ за баррель.



В этом случае, настроения на валютном рынке могут перемениться и популярностью снова может пользоваться иностранная валюта, а не рубль.



Однако разворот по паре USDRUB я ожидаю не раньше достижения уровня 57,80 рублей, а что касается EURRUB, то его растущий тренд проходит через уровень 69,60 рублей. И именно вблизи этой отметки евро закончил вчерашний день, а это значит, что если ее курс будет снижаться дальше, то пара выйдет за пределы пятимесячного тренда на повышение.





Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.