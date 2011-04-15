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31.08.2017

Нефть не реагирует на данные по запасам

Официальные курсы Банк России, на сегодня 31 августа, установил на уровне 58,73 рублей за единицу американской валюты и 70,20 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню доллар США укрепился на 0,34%, а евро снизился на 0,33%.

Согласно данным от Минэнерго США, запасы нефти в стране снизились на 5,39 млн. баррелей, что существенно превысило ожидания. Запасы бензина выросли на 35 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 748 тыс. баррелей. Импорт нефти на прошлой неделе упал на 885 тыс. баррелей в сутки, а нефтедобыча в Штатах выросла на 2 тыс. б/с.

Однако несмотря на лучшие чем ожидалось данные, нефть не торопиться расти. Наоборот, смесь марки Brent плавно сползла в к уровню 50,65$ за баррель, а главный уровень поддержки последнего месяца расположен на уровне 50$ за баррель. Если на сей раз он не устоит, то высока вероятность реализация фигуры разворота «двойная вершина» с потенциалом дальнейшего спуска цен на нефть в район 47-47,30$ за баррель.

В этом случае, настроения на валютном рынке могут перемениться и популярностью снова может пользоваться иностранная валюта, а не рубль.

Однако разворот по паре USDRUB я ожидаю не раньше достижения уровня 57,80 рублей, а что касается EURRUB, то его растущий тренд проходит через уровень 69,60 рублей. И именно вблизи этой отметки евро закончил вчерашний день, а это значит, что если ее курс будет снижаться дальше, то пара выйдет за пределы пятимесячного тренда на повышение.


Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд

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