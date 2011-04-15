ОПЕКуны нефти заморозили добычу до 2019 года

На пятницу, 1 декабря Центральный банк России установил следующие официальные курсы: 58,58 рублей за 1 доллар и 69,52 рубля за 1 евро.

Зима началась с заморозки добычи нефти странами ОПЕК+ до следующего Нового года. Принципиальное решение совпало с прогнозами. Исключительно важно, что теперь к пакту присоединились и Ливия с Нигерией, которые приняли квоту производства на уровне 2,8 млн. барр. в сутки - это лишь на 0,1 млн. барр. больше, чем добывается сейчас.

Таким образом, предполагается, что баланс спроса и предложения наконец будет достигнут в середине 2018 г.

Поскольку такое решение уже было заранее заложено в цены, котировки мало изменились. Brent торгуется с некоторым повышением на $62, 9/барр. В дальнейшем по мере уменьшения предложения можно ожидать вновь тестирования сопротивления $64.

Рубль, также ожидавший решения ОПЕК, отреагировал небольшим усилением. Но факторы его прежнего укрепления ослабли. Следует ожидать с большей вероятностью движение пары доллар/рубль вверх, к 59,5-60 руб/дол в ближайшие недели. Его будут стимулировать декабрьские выплаты по внешнему долгу, сезонный рост импорта, некоторое повышение инфляции, будущее снижение ставки ЦБ России.





Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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