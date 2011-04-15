Мировые рынки оценивают показатели деловой активности

Азиатские фондовые индексы в пятницу показали в основном позитивную динамику на фоне неплохих показателей деловой активности в регионе. Правда, китайский PMI Caixin, который разошелся с официальным показателем, замедлил рост до 5-месячного минимума, что ограничило оптимизм инвесторов, как и решение сената США отложить голосование по законопроекту налоговой реформы. Обсуждение документа, скорее всего, продолжится сегодня.

Из-за проволочек доллар продолжил развивать снижение против европейских валют, хотя при этом продолжает удерживаться в «плюсе» в паре с иеной, которая снова оказалась под давлением после попыток восстановления на открытии торговых суток. Блок японской статистики в основном совпал с прогнозами, включая показатели инфляции и занятости, тогда как расходы домохозяйств прекратили падение, составив 0,0% против -0,3% ранее, хотя ожидалось сокращение на 0,4%.

Далее рынки продолжат следить за выходом показателей деловой активности в странах Европы и США, хотя основное внимание будет приковано к развитию событий вокруг налоговой реформы. Если до окончания рабочей недели голосование в сенате не состоится или законопроект не наберет достаточно голосов, давление на доллар усилится по всему спектру рынка.

Рубль вчера смог укрепиться в паре с американской валютой на вздохе облегчения – рынок нефти спокойно и сдержанно отреагировал на решение ОПЕК о продлении сделки на 9 месяцев, что было самым ожидаемым сценарием. Сегодня Brent предпринимает попытки укрепления, пытаясь вернуться за пределы отметки 63, и небольшой бычий уклон котировок нефти вкупе с неуверенностью доллара может обусловить дальнейший рост нашей валюты в первой половине дня. Далее, если доллар получит поддержку на данных PMI и комментариях представителей ФРС, возможна фиксации прибыли.





Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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