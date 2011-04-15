ОПЕК не впечатлила рынок нефти

Итак, долгожданное заседание ОПЕК позади. А Brent по итогам дня осталась на исходных позициях, да и внутридневные колебания носили весьма ограниченный характер, особенно учитывая масштаб минувшего события. На попытках продаж актив не уходил ниже отметки 62, тогда как подъем ограничила область 63,36, коснувшись которой котировки вернулись в середину диапазона.

Картель и ее союзники договорились о пролонгации соглашения на 9 месяцев. Объемы сокращения добычи останутся прежними – на уровне 1,8 млн баррелей в сутки. К сделке вознамерились привлечь Ливию и Нигерию, которые, вроде бы, пообещали вместе не добывать больше уровней текущего года, то есть ограничиться 2,8 млн баррелей в сутки.

На первый взгляд, все выглядит очень даже неплохо. Если бы не одно «но». Была сделала оговорка о том, что на июньском заседании условия сделки могут быть пересмотрены. И, скорее всего, так и будет, учитывая, что Россия не горела желанием одобрять продление даже текущего пакта. Это означает, что неофициально соглашение пока пролонгировано на 6 месяцев. А дальше – по обстоятельствам.

Если американские сланцевые компании не нанесут удар по ценам своими темпами наращивания активности, у Brent будет шанс удержаться неподалеку от уровня 60 долларов за баррель, и при таких условиях в июне страны ОПЕК+, скорее всего, откажутся от ограничений. Но многое будет также зависеть от динамики мирового спроса, так что в ближайшие месяцы рынки продолжат следить за состоянием китайской экономики, активностью сланцевиков и уровнем соблюдения квот договорившимися экспортерами.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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