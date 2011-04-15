Рубль: жди беды?

Вчера завершилась долгожданная встреча крупнейших производителей нефти в Вене. Так по итогам этой встречи главным событием стало продление сделки ОПЕК+ до конца 2018 года. Напомним, что ранее сделка крупнейшего нефтяного картеля и других производителей во главе с Россией заключалось всего лишь на 6 месяцев . Далее ее продлили еще дополнительно на 9 месяцев. То есть завершиться сделка должна была в марте 2018 года. Заключалась она для балансировки спроса и предложения на нефтяном рынке. Однако, ожидаемой балансировки так и не случилось и сделку пришлось продлить до конца следующего года.

Многие участники рынка расценивают это как капитуляцию ОПЕК и России перед сланцевиками из США. К слову, нужно заметить, что к сделке присоединились два новых участника – Ливия и Нигерия, которые суммарно добывают чуть менее 3 млн баррелей в сутки. Нефтяные котировки практически никак не отреагировали на решение, так как оно было заложено в текущих ценах и совпало с ожиданиями инвесторов.

Сегодня утром на торгах московской биржи за один доллар дают 58 рублей 55 копеек, евро торгуется на уровне 69 рублей 80 копеек, индекс ММВБ опустился до 2105 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются на отметке 63$ за баррель.

Относительно позитивная динамика нефтяного рынка и возобновившийся интерес зарубежных инвесторов к российскому государственному долгу поддерживают курс отечественной валюты. Однако, декабрь будет, вероятней всего, довольно сложным месяцем для рубля. В первую очередь из-за того, что ожидается высокий уровень выплат по внешним долгам, которые будут выплачивать российские компании и банки. Однако, это никак не пугает представителей власти.

Вчера премьер-министр Медведев в своем большом интервью российским телеканалам порекомендовал населению хранить сбережения в рублях. Дмитрий Анатольевич предсказал, что в декабре нас не ждет никаких потрясений на валютном рынке. Именно это заявление, честно говоря, вызывает некоторые опасения. Уж если из уст премьера звучит, что рубль будет стабилен, то жди беды. Впрочем, пока беды никакой не ждем. Мы считаем, что курс доллара стабилизируется в диапазоне от 59 до 60 рублей до конца декабря. Курс евро, вероятней всего, к новому году будет чуть выше отметки в 70 рублей.





Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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