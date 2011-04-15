«Быки» удержали уровень 2100 пунктов

В последний торговый день недели российский рынок смог отскочить и скомпенсировать часть потерь. Этому способствовал рост рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся до 63,6 доллара за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках поддерживала «медведей» и не позволила нашим акциям продемонстрировать более внушительный рост. Так, в Европе за два часа до закрытия основные индексы теряли в пределах 0,7%, а в США в начале сессии, после уверенного подъема днем ранее, индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,1%. На таком фоне за час до окончания основной сессии индекс МосБиржи вырос на 0,2%, поднявшись до 2105 пунктов, индекс РТС подтянулся на символические 0,03%, сохранив позиции в районе 1132 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Энел Россия и Системы, подъем которых составил 8,4% и 5,4% соответственно. Хуже рынка торговались Аэрофлот, МТС и Дикси, упавшие более чем на 2%. Отметим, что в ходе сегодняшних торгов «медведи» второй раз попытались пробить двойную поддержку в виде уровня 2100 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов года. И в очередной раз эта попытка не удалась. Это говорит в пользу силы поддержки и высокой вероятности разворота над ней и возобновления роста на рынке.

На валютной секции Московской биржи на фоне роста цена на нефть, основные мировые валюты показали разнонаправленное движение. Так, к 18.00 мск. доллар вырос на 0,2%, поднявшись выше 58,5 рубля, евро, напротив, снизился на 0,1%, до 69,5 рубля. Отметим, что на месячном графике доллара по итогам ноября образовался шип, что может говорить в пользу возобновления полноценной нисходящей динамики. Однако для этого «медведям» придется пробить сильную поддержку, расположенную на отметке 57,5 рубля.

В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станет статистика по буровой активности в США. Если данные Baker Hughes покажут стабилизацию или снижение числа работающих буровых установок, это даст еще один повод «быкам» для роста и позволит ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent подобраться к 64 долларам. Подобное развитие событий поддержит покупки в наших активах и позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить «вечерку» на положительной территории. Также это будет способствовать позитивному открытию нашего рынка в понедельник.





Зварич Богдан, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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