У рубля все меньше шансов

В пятницу рубль резко обвалился внутри дня, и даже заметное оживление нефтяных быков не помогло. Вмешалась геополитика, которая «по цепочке» напомнила рынкам об угрозе санкций против российского госдолга. По итогам дня доллар, который в моменте пытался протестировать отметку 59 руб., завершил торги непосредственно под этим уровнем. Евро превысил область 70 руб. Обе иностранные валюты подорожали почти на 0,8%.

Первую скрипку снова играет история с американскими выборами и пресловутым «российским следом» в них. «Дело Флинна», который признал, что давал ложные показания в суде относительно связей с Москвой, взбудоражило российских игроков, которые кинулись продавать рубль на новой волне опасений по поводу введения дополнительных санкций в отношении долгового рынка России. На протяжении всего декабря «призрак санкций» продолжит нервировать трейдеров и препятствовать укреплению позиций нашей валюты. Вдобавок на горизонте маячат крупные выплаты по внешнему долгу, которые обещают стать максимальными за два года, а Банк Росси планирует очередное снижение ставки.

Сочетание таких факторов вряд ли позволит рублю заметно укрепить позиции и привлечь интерес спекулянтов, которые, скорее всего, продолжат покидать отечественный рынок, сокращая риски в своих портфелях. Если угроза введения санкций продолжит принимать все более серьезные обороты, даже более активного подъема нефтяных котировок будет недостаточно, чтобы нивелировать остальной негатив. Впрочем, у Brent, которая не впечатлилась сделкой ОПЕК+, нет особенных поводов для роста, тогда как повод для беспокойства присутствует, и это перспективы повышения активности на сланцевых месторождениях США. В краткосрочной перспективе доллар вполне может возобновить тестирование уровня 59 руб., для прохождения которого потребуется пробой локального сопротивления на 59,10 руб., которое остудило пыл быков в пятницу.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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