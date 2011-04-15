На открытии продажи будут преобладать

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. Поводом к продажам в российских активах послужит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent потеряла порядка $1 относительно уровней соответствующих нашему закрытию и отступила в район 63,4 доллара за баррель. По итогам пятничных торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,2%. Однако сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют более 0,5%, что поддержит российских «быков». При этом динамика азиатских рынков, где основные индексы теряют в пределах 0,5%, добавит негатива нашим активам.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания «медвежьих» настроений в российских акциях на открытии торгов, в результате чего индекс МосБиржи в третий раз попытается пробить поддержку, расположенную на уровне 2100 пунктов. С открытия Европы покупки могут усилиться, что приведет к компенсации части потерь и восстановлению российских бумаг. При этом в Старом Свете влияние на настроения инвесторов могут оказать данные по индексу цен производителей и доверия инвесторов от Sentix, а также выступление президента ЕЦБ Марио Драги. Отметим, что в течение торговой сессии мы не исключаем возобновления роста на рынке энергоносителей и попытку нефти марки Brent вновь выйти в район 64 долларов, что поддержит российских «быков» и позволит нашему рынку выйти на положительную территорию. Во второй половине дня внимание игроков переключится на новости из США, где сегодня будут опубликованы данные по индексу промышленных заказов, которые могут определить динамику нашего рынка в последний час торгов.

На валютной секции Московской биржи, после провала в рамках вечерней сессии в пятницу, сегодня с утра мы ожидаем некоторого восстановления российского рубля по отношению к основным мировым валютам. Это приведет к отступлению доллара в район 58,7 – 58,8 рубля. В дальнейшем наша валюта может быть поддержана ростом рынка энергоносителей, что приведет к продолжению снижения в американской валюте. Отметим, что в пятницу доллар протестировал сопротивление на отметке 59 рублей и не смог его пробить. В сложившейся ситуации откат вниз выглядит логичным, а прервать его может лишь возобновление негативной динамики в «черном золоте».



Зварич Богдан, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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