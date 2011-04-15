Почему не растут цены после встречи ОПЕК

Цены на нефть основных эталонных сортов начали неделю со снижения после того, как в пятницу рост числа буровых установок в США не позволил котировкам закрепиться на двухлетних максимумах.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в январе на бирже ICE в Лондоне 4 декабря в 12.00 по московскому времени торговались на уровне 63,48 доллара за баррель, что на 0,1% ниже закрытия предыдущей недели. Американский эталон WTI находился в районе 57,94 доллара за баррель, потеряв 0,4%.

Нефтесервисная компания Baker Hughes, по итогам прошлой недели, зафиксировала рост числа буровых установок в США на 2 единицы до 749 штук, максимальное значение с сентября.

Решение ОПЕК продлить соглашение по сокращению добычи до конца 2018 года, а также согласие Ливии и Нигерии заморозить добычу на текущих уровнях не смогло существенно двинуть цены на нефть вверх. Рынок выражает озабоченность, что их рост может спровоцировать увеличение добычи со стороны сланцевых компаний в США. Динамка числа буровых, наблюдающаяся в последнее время, тоже не может опровергнуть эти опасения.

Тем не менее, решение ОПЕК+ способно сбалансировать рынок и, скорее всего, переведет состояние спроса и предложения в 2018 году к умеренному дефициту предложения. Нахождение котировок в диапазоне 60-70 долларов за баррель является вполне обоснованным.

Другое дело, что в последние три месяца цены существенно поросли в ожидании продления соглашения по сокращению добычи. Сейчас это все уже заложено в цены, а других катализаторов для роста нет. Не удивлюсь, если мы увидим некоторое снижение. Однако, в случае падения к 60 долларам контракты Brent могут быть уже очень интересными для покупок.



Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB









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