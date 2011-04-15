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05.12.2017

Рубль ещё не отработал ослабление нефти

На вторник, 5 декабря Центральный банк России установил следующие официальные курсы: 58,99 рублей за 1 доллар и 69,91 рубля за 1 евро.
Нефтяные цены резко упали до $62/барр. по марке Brent. Повод для снижения - небольшое увеличение числа буровых установок в США на 2 единицы. Оно снова напомнило о возможности повышения добычи в США. Но в целом происходит эмоциональная коррекция цен после разгона до важного уровня сопротивления $64. Продление соглашения ОПЕК+ было заранее учтено в ценах, и для дальнейшего роста нет новых драйверов. Технической поддержкой выступают уровни в районе $61-61,5. Но тренд остаётся восходящим, и по-прежнему актуален диапазон $61-64.
Российская валюта находится под давлением. Факторов ослабления рубля много. Среди них - высокий спрос на доллары для внешних выплат и импорта, обострение рисков из-за признаний Майкла Флинна, снижение притока средств в российские активы. И теперь ещё уменьшение цен нефти, которое рубль пока не отработал. Поэтому сохраняется тенденция к росту пары доллар/рубль в диапазон 59 - 60 руб/дол. Поддержкой при этом выступает уровень 58 руб.



Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд





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