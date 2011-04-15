На текущий момент нефть марки Brent приближается к поддержке в $63 за баррель, отыгрывая статистику по росту числа нефтяных терминалов в США. Напомним, рост нефтянки в конце прошлой неделе стал следствием совместного решения ОПЕК и прочих экспортеров продлить действие соглашения по ограничению добычи до конца 2018 года. Стоит отметить, что участники пакта также допустили возможность досрочного выхода из соглашения в случае «перегрева» рынка.

После прошедшего заседания ОПЕК участники рынка сфокусировались на перспективах нефтедобычи в США. Высокие цены на нефть продолжают стимулировать североамериканских производителей наращивать объемы добычи. Согласно отчету EIA, опубликованному в прошлую среду, выработка нефти в штатах только за неделю выросла на 15 тыс. баррелей, достигнув общего показателя 9,68 млн. баррелей в день. Кроме того, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes снова увеличилось и число сланцевых буровых, на две платформы до 749 единиц.

В случае сохранения высоких темпов роста добычи и на этой неделе, обозначенный ранее прогноз от Администрации энергетической информации, что в декабре производство нефти в США увеличится на 80 тыс. баррелей в день до 9,75М, будет весьма близок к реализации. Другими словами, несмотря на продление соглашения до конца 2018 года, рынок нефти все равно рискует остаться в состоянии избыточного предложения. Учитывая сказанное, продажа нефти по-прежнему актуальна.



Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets







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