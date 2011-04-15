Рублю напомнили о политических рисках

Официальные курсы Банк России, на сегодня 4 декабря, установил на уровне 58,52 рублей за единицу американской валюты и 69,75 рублей за единицу европейской валюты. За минувшую неделю биржевые курсы валют укрепились на 0,89% и 1% соответственно.

Рубль резко подешевел на вечерних торгах в пятницу на новостях о том, что бывший советник администрации США по нацбезопасности Майкл Флинн готов дать показания в суде против президента Дональда Трампа.

Таким образом, даже нефтяные цены на уровне 63,60$ за баррель не смогли оказать поддержку российской валюте .

Что же касается новостного фона вокруг нефти, то согласно отчету Baker Hughes за неделю до 1 декабря в США, общее число буровых выросло на 6 штук до 929 (2 нефтяных, 4 газовых), но на динамику нефтяных цен данное сообщение особо не повлияло.

Восходящий тренд, который был начат в середине июня, по-прежнему остается действующим, по крайней мере до тех пор пока нефть марки Brent торгуется выше уровня 61,80-62$ за баррель.

Однако в свете вновь возобновившейся темы причастности России к президентским выборам в США, угроза расширения американских санкций против России стала более реальной.

Если пара USDRUB закрепится выше уровня 59-59,10 рублей, то американская валюта получит шанс к восстановлению до уровня 60-60,30 рублей.

Единой европейской валюте для продолжения роста в паре с рублем, необходимо преодолеть сопротивление, расположенное в районе 70,90-71 рублей. Данная линия соединяет пики июля 2016г., июля 2017г. и ноября 2017г. В случае закрепления курса EURRUB выше этого рубежа для евро будет открыт горизонт роста вплоть до 75 рублей (актуально после прохождения уровня 72,05 рублей наверх).







Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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