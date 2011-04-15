Рынок нефти вернулся в суровую реальность

Новая торговая неделя началась неудачно для рынка нефти. Котировки Brent после пятничного укрепления сползли под отметку 63, натолкнувшись на сопротивление в районе 63,55, и забуксовали в области 62,30. По итогам дня актив подешевел на 2% и рискует развить медвежью коррекцию в краткосрочной перспективе.

Скромный оптимизм от встречи ОПЕК+ улетучился, и трейдеры вернулись в суровую реальность, где американские сланцевые компании продолжают нажимать на педаль газа, рискуя подорвать усилия картеля и его партнеров. На прошлой неделе буровая активность в Штатах снова выросла, достигнув максимальных с конца сентября значений. Это породило опасения наращивания добычи и запасов, что вылилось в фиксацию прибыли на рынке.

Также игроки размышляют над ходом ОПЕК, которая оставила себе пространство для маневра, пообещав пересмотреть условия сделки в июне. Теперь рынок фактически будет готовиться к возможному выходу из сделки не в конце 2018 года, а во втором или третьем квартале.

Масла в огонь подлили комментарии агентства Fitch, которое оставило прогноз среднегодовой цены Brent в 2018 году на уровне 52,5 долларов за баррель, но при этом упомянуло о важной роли сланцевой добычи в долгосрочной перспективе, что усилило опасения игроков.

Сегодня и завтра рынок будет ориентироваться на статистику из Штатов, где API и затем Минэнерго опубликуют данные по запасам и добыче. Если страхи участников рынка оправдаются, и мы увидим прирост объемов запасов, Brent рискует развить медвежий ход в направлении 62, но если негатив будет умеренным, актив будут ждать покупки на спадах.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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