Рубль успешно игнорирует нефтяные сигналы

После просадки азиатских индексов Европа открылась разнонаправлено, что вкупе с ослаблением нефтяных котировок обусловило негативную динамику ведущих фондовых индексов РФ на старте торгов вторника. ММВБ снижается на 0,5%, а РТС теряет 0,2%, несмотря на стойкость рубля, который продолжает восхождение в парах с иностранными валютами.

Не помогла отечественным бенчмаркам и позитивная местная статистика. В ноябре деловая активность в российским секторе услуг выросла максимально с января, составив 57,4 против 53,9 ранее. Повышение индикатора было обусловлено в основном резким ростом занятости, а также компонента новых заказов.

Котировки Brent продолжают привлекать покупателей на спадах. По мере приближения к отметке 62 актив встретил интерес покупателей и вернулся на исходные позиции. В целом нефть показывает сдержанную динамику в ожидании свежих драйверов, которыми послужат данные по запасам в США – от API сегодня и от Минэнерго в среду. Судя по дальнейшему росту буровой активности, мы можем увидеть прирост добычи и запасов углеводородов. В этом случае утраты уровня 62 не миновать.

Рубль при этом успешно игнорирует нефтяной негатив, что говорит о неготовности быков по доллару к пробою локального сопротивления на 59,10 руб. Отчасти укрепление российской валюты связано с отступлением доллара, который уже отыграл позитив от одобрения налоговой реформы в сенате, хотя этот фактор еще может сыграть на руку «американцу» в случае окончательного утверждения законопроекта после голосования в палате представителей.

На международном рынке форекс заметно выделяется фунт, который несет масштабные потери на разочаровании – вчерашние переговоры в Брюсселе закончились ничем. Теперь в ожидании достижения договоренностей, особенно по ирландской границе, по мере приближения саммита ЕС, запланированного на середину декабря, напряжение игроков будет только нарастать, что чревато новыми потерями в паре фунт/доллар, которая с утра успела потерять целую фигуру, опустившись под отметку 1.34.







Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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