Цены на нефть марки Brent возобновили нисходящую динамику, испытывая давление со стороны американской статистики по росту числа нефтяных терминалов. Вышедшие в пятницу данные показали, что число активных буровых в США снова выросло, повысив опасения трейдеров, что американские производители продолжат перенасыщать рынок углеводородов несмотря на решение ОПЕК продлить действие соглашения об ограничении объёма добычи до конца 2018 г. Согласно опубликованному отчету от Baker Hughes, число активных буровых на нефть в США на прошлой неделе выросло на 2 единицы до 749. Активизировать покупателей не смогли даже комментарии министра нефти Саудовской Аравии заявившего, что ОПЕК намерена и дальше соблюдать соглашение по снижению объёма добычи в целях сокращения мировых запасов. Дополнительным фактором давления на котировки нефти выступило укрепление доллара. Учитывая, что стоимость сырьевых активов традиционно номинирована в долларах, более высокий курс американской валюты традиционно сопровождается снижением стоимости сырья. Индекс доллара DXY вырос на 0,4%, после того, как сенат США в субботу принял республиканский законопроект по налогам. Сегодня в 18:30 МСК вниманию трейдеров будет представлен отчет по запасам нефти от МинЭнерго США. Очередной рост показателя вполне может стать еще одним катализатором снижения цен на Brent.



Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets





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