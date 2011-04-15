Рынок нефти: фиксация прибыли может возобновиться

Во вторник нефть демонстрировала попытки возвращения к росту, но общая динамика не внушала ни доверия, ни оптимизма. Поползновения на север ограничились уровнем 63,14, а внутридневной минимум был зафиксирован на отметке 62,14. По итогам дня Brent немного прибавила, но так и не сумела отстоять область 63.

На рынок черного золота пришла неопределенность. С одной стороны, инвесторы получили то, чего хотели – ОПЕК продлила сделку. Но на другой чаше весов пресловутые сомнения в честности экспортеров и сдержанности американских сланцевиков. Сигнал со второго фронта мы получим уже сегодня, когда Минэнерго США опубликует официальную статистику по запасам. После роста буровой активности игроки, помимо запасов, также обратят внимание на показатели добычи, и если объемы вырастут до нового рекорда, то, скорее всего, новой волны распродаж Brent не миновать.

Еще один потенциально негативный фактор – возвращение фиксации прибыли. Дело в том, что недавнее ралли котировок было обусловлено сугубо ожиданиями пролонгации сделки. Экспортеры продлили действие пакта, но оговорились, что пересмотрят сделку в июне. Значит, есть довольно высокая вероятность, что выход из соглашения начнется раньше конца 2018 года. Особенно если саудиты поторопятся и проведут IPO в первой половине года – тогда у них уже не будет такого рвения к стимулированию удорожания актива.

Помимо динамики активности на сланцевых месторождениях США, в дальнейшем участники рынка будут внимательно следить за цифрами по добыче и экспорту из стран, участвующих в соглашении ОПЕК+. Любые признаки снижения дисциплины и уклонения от установленных квот могут подорвать силы Brent.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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