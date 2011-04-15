Рубль пользовался спросом перед аукционами по ОФЗ

На среду, 6 декабря 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,9911 рублей, евро - 69,9104 рублей. Российский рубль на фоне внешних рисков и ожиданий роста спроса на валюту на внутреннем рынке, чувствует себя достаточно уверенно. Уже несколько дней некоторое снижение стоимости национальной валюты в начале торгов сменяется ее ростом к закрытию торговой сессии. И это свидетельствует об устойчивом интересе к покупкам рубля.

Вероятно это связано со спросом на рублевую ликвидность в ожидании очередных аукционов Минфина по продаже ОФЗ, которые состоятся сегодня. Планируемый объем размещения 25 млрд. рублей. Коэффициент покрытия покажет реальный спрос на российский долг, который все еще сохраняет привлекательность в сравнении в доходностью в развитых экономиках. Нефтяной фактор уже утратил определяющую роль в формировании курса рубля. Но с другой стороны нефтяные фьючерсы обоих эталонных сортов вошли в зону консолидации в широких диапазонах. Brent формирует боковик в пределах $62,00 - $64,00 за баррель, WTI - отрабатывает диапазон $57,00 -$59,00 за баррель.

На внешнем рынке доллар США неактивно восстанавливает позиции, но краткосрочный тренд по индексу доллара DXY ICE сохраняет нисходящий уклон. Приближается дата публикации важной статистики по рынку труда США, которая может изменить сложившиеся вектора на валютном рынке.

Сегодня, утренний расчетный диапазон для доллара США на Московской бирже: 58,55-58,85. Евро в начале новой торговой недели будет преимущественно торговаться в границах: 69,15 - 69,75.





Александр Егоров, валютный стратег ГК Телетрейд











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