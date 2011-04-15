Что выберет рубль?

Накануне рубль торговался малоактивно, хотя снова смог укрепиться, на сей раз при поддержке дорожающей нефти. Впрочем, увести доллар далеко нашей валюте не удалось – снижение ограничилось локальной поддержкой 58,55 руб., тогда как пара евро/рубль понесла более заметные потери из-за распродаж единой валюты.

Рубль мелкими шагами продолжает наступление, пользуясь выжидательной позицией доллара. Также спрос на отечественную валюту могут поддерживать спекулянты, которые решили воспользоваться моментом перед наступлением следующей недели, которая принесет рублю понижательные риски. В частности, состоятся заседании РФС США и Банка России, которые идут противоположными путями. Повышение ставки в Штатах и снижение стоимости кредитования в России продолжит снижать привлекательность рублевых активов в глазах спекулянтов, использующих стратегию carrytrade.

Так что в ближайшее время этот краткосрочный фактор может обусловить дальнейшие попытки укрепления рубля, особенно если на сегодняшнем аукционе Минфина будет отмечен более высокий спрос со стороны инвесторов.

Но в этот сценарий может вмешаться еще один сигнал. После закрытия российских площадок доллар заметно прибавил в цене по всему спектру рынка на росте доходности трежерис и оптимизме относительно налоговой реформы. Таким образом, уже на старте сегодняшних торгов пара доллар/рубль, вероятно, будет отыгрывать вчерашние усилия долларовых быков. Соответственно, в первой половине дня ожидаем отскока котировок в направлении уровня 58,80 руб., который преграждает путь к 59 руб. Но затем в игру могут вступить вышеупомянутые факторы, а значит, к завершению торгов пара вполне может растерять преимущество.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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