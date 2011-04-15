Инвесторы избавляются от рисковых активов

Фондовые площадки в Азии резко просели вслед за продажами на американском рынке. Японский Nikkei потерял 2% на фоне падения бумаг производителей металлов, а те, в свою очередь, подешевели из-за снижения цен на медь к 2-месячным минимумам. Также на площадках ощущается общее уклонение от рисков, о чем свидетельствует спрос на иену и франк. Европейские фьючерсы также готовятся открыть торги в «минусе», хотя и более умеренном, чем их азиатские коллеги. На этом фоне неудивительно, что российские индексы стартовали на отрицательной территории.

Рубль отступает после вчерашнего подъема, но подъем доллара пока ограничивается уровнем 59 руб. С утра валюта отыгрывала вчерашнее укрепление «американца», наблюдавшееся уже после закрытия российского рынка, но сегодня спрос на доллар угас из-за падения доходности трежерис, что тормозит развитие импульса. Далее, помимо динамики доллара, на поведение пары могут повлиять результаты сегодняшнего аукциона Минфина. Если спрос на ОФЗ окажется невысоким, это станет дополнительным доводом в пользу ослабления позиций нашей валюты.

Тем временем нефть Brent малоактивно торгуется под отметкой 63. Под закрытие вчерашних торгов API опубликовал отчет, согласно которому, запасы бензина подскочили на 9,2 млн баррелей, что стало максимальным с начала прошлого года значением. На этом фоне сокращение запасов нефти на 5,5 млн баррелей осталось практически незамеченным рынком. Если сегодняшние официальные цифры от Минэнерго отразят аналогичную картину и вдобавок укажут на рост добычи, Brent оставит попытки укрепления и направится на юг.

Сегодня Штаты опубликуют отчет по занятости в частном секторе от ADP, который станет «генеральной репетицией» для доллара перед блоком пятничной статистики. После резкого скачка занятости в октябре, некоторое замедление роста будет вполне логичным. Так что если результат окажется немного ниже 200тыс. – прогноз предполагает повышение на 185 тыс. – это вряд ли станет негативным сигналом для доллара, который к тому же больше сфокусирован на ценовых индикаторах, включая темпы роста зарплат.





Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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