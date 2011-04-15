Нефть может добить рубль

Снижение металлов подорвало ралли мировых фондовых индексов и повлекло массовое уклонение от рисков, благодаря которому котировки золота сегодня пытаются восстановиться от минимумов начала октября, но покупки носят ограниченный характер. Иностранные площадки в унисон движутся на север за исключением британского FTSE 100, который наслаждается распродажами фунта.

Британская валюта продолжает терять очки на фоне развеявшегося оптимизма в отношении сделки по Брекзиту. Недавно источники сообщили, что до конца недели стороны не смогут заключить соглашение, что усилило давление на валюту, которая получает дополнительный удар со стороны бегства от рисков. Продажи рисковых активов симулируют спрос на такие защитные активы, как золото, франк и иена. И рост японской валюты усугубляет положение стерлинга через динамику кросса GBPJPY.

Тем временем на российском фондовом рынке особой паники не наблюдается. РТС демонстрирует умеренную просадку вслед за рублем, а индекс МосБиржи и вовсе расположился на положительной территории на том же валютном факторе. Рубль при этом теряет уже порядка 0,6% в парах с иностранными валютами. Доллар тестирует отметку 59,00 руб., снова натолкнувшись на сопротивление в районе 59,10 руб., которое неоднократно сдерживало рост пары.

Нефть Brent дешевеет после вчерашних скромных попыток подъема. Если сегодняшние официальные данные Минэнерго подтвердят резкое увеличение запасов бензина, актив рискует нарушить целостность уровня 62. В этом случае у доллара появится возможность для прорыва вышеупомянутого сопротивления, которое откроет путь к новым минимумам по рублю.







Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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