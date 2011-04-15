Минфин ударит по рублю

Министерство Финансов увеличит объемы интервенций до рекордного за весь период действия бюджетного правила уровня. С 6 по 28 декабря из средств федерального бюджета на покупку валюты будет потрачено почти 204 млрд рублей. Это максимальный уровень за все время действия бюджетного правила. Если раньше объемы интервенций Минфина были не критичными для рынка, то сейчас объемы покупок будут довольно значительными. А в декабре и без того давление на рубль будет крайне высоким из-за выплат по внешним долгам. Напомним, что в декабре российским компаниям и банкам предстоит израсходовать на погашение кредитов около 18 млрд долларов.

На этом фоне курс доллара на московской бирже вырос до 58 рублей 95 копеек, евро торгуется на уровне 69,65, индекс ММВБ держится на отметке 2115 пунктов, а котировки нефти марки Brent вновь приближаются к отметке 63$ за баррель.

Помимо всего этого, стало еще известно, что российское правительство запретило госкорпорациям хранить бюджетные субсидии на депозитных счетах, а также конвертировать бюджетные средства в иностранную валюту. Постановление вступит в силу только 1 января. И пока не совсем понятны мотивы этих действий, чего хотят таким образом добиться наши власти.

Ну а что касается ситуации на российском рынке, то с учетом увеличения покупок валюты со стороны Минфина, можно даже несколько пересмотреть тот прогноз, который мы давали ранее по доллар/рублю. При неизменности ситуации на нефтяном рынке, до конца года мы гарантированно вернемся в диапазон от 59 до 60 рублей за одну единицу американской валюты. Вполне вероятно, что рынок ждет и больший рост. Однако, он возможен только в случае каких-то непредвиденных негативных событий на международных рынках или в случае неожиданных крупных покупок со стороны тех компаний и банков, которым предстоят выплаты по внешним долгам. Что касается курса евро, то здесь также остаются наши прогнозы без особых изменений. Мы считаем, что к концу года курс евро перевалит через отметку в 70 рублей. Во многом динамика евро будет зависеть от положения дел на международном рынке форекс и динамики валютной пары евродоллар.

Валюту из фонда национального благосостояния пустят на поддержку российского рубля и пенсионеров.

Стало известно, что в конце ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продаже 6,25 млрд долларов из резерва фонда национального благосостояния. Примечательно, что денежные средства хранятся на депозите во Внешэкономбанке, и фактически продавцом будет являть ВЭБ. Сумма выглядит довольно внушительной на фоне тех 18 миллиардов, которые предстоит выплатить по внешним долгам российским компаниям в декабре. Она способна обеспечить треть спроса на валюту и стабилизировать динамику курса. А вот Минфин еще в ноябре продал Центобанку из резервов ФНБ около 3 млрд долларов. Деньги потребовались для того, чтобы выручить 163 млрд рублей на поддержку федерального бюджета. Как уточняется, основным направлением станет бюджет пенсионного фонда. Продажа валюты произошла по старой схеме: Минфин передал валюту Центробанку, а ЦБ под эту валюту напечатал рубли. Фактически, речь идет о чистой эмиссии.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится на уровне 58 рублей 65 копеек, евро торгуется на отметке 69,60, индекс ММВБ опустился до 2105 пунктов, а котировки нефти марки Brent упали почти до 62$за баррель.

Продажа валюты из фонда национального благосостояния вполне реально способна поддержать курс российской валюты. Мы считаем, что до конца текущего года у доллар/рубля есть все шансы стабилизироваться в диапазоне от 59 до 60 рублей. Что же касается курса евро, то здесь многое будет зависеть от динамики валютной пары евродоллар на международном рынке форекс. Вероятней всего, год мы завершим чуть выше 70 рублей.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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