Нефтяные цены готовы переломить растущий тренд

Цены на нефть закончили торги среды заметным снижением, которое было спровоцировано статистикой по запасам от Минэнерго США.

По данным от управления энергетической информации, общий объем производства на прошлой неделе достиг 9,707 млн. баррелей в сутки. Рост добычи в годовом выражении превысил 1 млн. баррелей в день на фоне двукратного роста объемов бурения на сланцевых месторождениях, где по итогам прошлой недели начали работу еще две буровые установки, а общее число действующих буровых достигло максимума за полгода.

И хотя запасы нефти в коммерческих хранилищах сократились на 5,6 млн. баррелей, однако спрос на бензин оказался меньше объемов его производства на 6,8 млн. баррелей, а прирост запасов в коммерческих хранилищах стал рекордным с января 2017 года.

В результате нефть марки Brent завершила вчерашний день на уровне 61,26$ за баррель, показав просадку на 2,54%. Цены приблизились к минимумам 16-17 ноября, и если зона 61-61,10$ за баррель не выстоит, высока вероятность дальнейшего снижения котировок.

Также возможно, что мы имеем фигуру разворота «двойная вершина». Однако особенностью данной фигуры является тот факт, что классифицировать её мы можем только в случае прохождения уровня шеи вниз, ведь любая «двойная вершина» потенциально может стать «тройной».

Если же нефть ограничится наличием двух вершин, то в случае реализации данной формации вниз, нас ждет снижение цен на нефть марки Brent в район 57,51-57,84$ за баррель.

Текущая неделя при таком раскладе имеет большие шансы стать разворотной и под угрозой пробоя растущий тренд от конца августа 2017 года.

С его прохождением повышается шанс на тестирование уровня 57-57,50$ за баррель, где ранее располагались пики января. На мой взгляд, такое снижение может стать оптимальной коррекцией, так как возврат в район 57$ будет соответствовать 38,2% коррекции к росту 44,35-64,65$ за баррель.







Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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