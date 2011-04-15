Нефть будет давить на наши акции

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Основным поводом к продажам в российских бумагах послужит продолжение коррекции на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступила в район 61,3 доллара за баррель. При этом ситуация на внешних площадках сдержит «медведей». Так, по итогам торгов среды в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,2% и 0,01% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы растут в пределах 0,2%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 растет на 1,5%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,8%

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем негативной динамики на российском рынке в начале торгов. Так, индекс Московской биржи, которому вчера удалось противостоять внешнему фону, сегодня уже в начале торгов сделает существенный шаг в отметке 2100 пунктов. При этом умеренный рост на открытии в Европе может поддержать наших «быков» и позволить им отыграть часть потерь. Отметим, что в Старом Свете днем инвесторы обратят внимание на данные по пересмотру ВВП Еврозоны за 3-й квартал. При этом мы не исключаем попыток восстановления на рынке энергоносителей. На фоне существенного падения запасов нефти по данным Минэнерго США, покупки в «черном золоте» могут возобладать, что позволит скорректировать вчерашнее снижение. Во второй половине торгов внимание игроков переключится на статистику из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, которые способны оказать влияние на настроения инвесторов и определить динамику нашего рынка в последние часы.

На валютной секции Московской биржи, после существенного ослабления днем ранее, мы ожидаем консолидации рубля по отношению к основным валютам. Так, доллар и евро сохранят позиции в районе 59,2 и 69,8 рубля соответственно. При этом американская валюта в ходе вчерашних торгов пробила сопротивление на отметке 59 рублей. В случае если «быкам» удастся закрепиться над этим уровнем, они создадут плацдарм для дальнейшего роста, целью которого может стать сопротивление на уровне 62 рубля.





Зварич Богдан, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»











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