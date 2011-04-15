Рубль: нефть сгущает краски

Рубль заметно подешевел на торгах среды, что неудивительно, если взглянуть на динамику цен на нефть, которые просели на 2,5%. При этом масштаб падения российской валюты оказался скромнее, нежели распродажи в сырьевом сегменте. Так, доллар, которому все же удалось преодолеть сопротивление на 59,10 руб., прибавил 0,85%. Евро подорожал на 0,58%, снова приблизившись к отметке 70 руб.

С самого утра нефть пошла на снижение и увлекла за собой рубль – масштабы падения просто не позволили нашей валюте остаться в стороне. Главным катализатором просадки Brent послужила статистика из Штатов, где и институт нефти, и затем Министерство энергетики рапортовали о резком увеличении запасов бензина. Добыча тоже выросла, причем максимально с начала прошлого года. Этого оказалось достаточно, чтобы проигнорировать падение запасов сырой нефти и запустить более агрессивные распродажи на сырьевых площадках. Так, котировки скатились к минимумам 17 ноября на подходе к отметке 61, утратив важный уровень 62.

Свою лепту внесло и укрепление доллара против большинства валют. «Американец» сейчас живет ожиданиями по утверждению плана налоговой реформы, что подогревает спрос. Стоит отметить, что вчера вышла неплохая статистика по занятости, которая сулит внушительный прирост рабочих мест в рамках ключевого отчета, запланированного на пятницу. Это еще один потенциальный фактор риска для рубля. Кроме того, не будем забывать о рекордных покупках минфина, которые начнутся уже сегодня, а также о крупных погашениях внешнего корпоративного долга. Эти факторы еще отразятся на динамике российской валюты.

В краткосрочной перспективе многое будет зависеть от способности котировок черного золота привлечь покупателей на спадах. Актив достиг привлекательных уровней для входа с новыми длинными позициями, но найдут ли игроки для этого достойный повод – вопрос. Пока на горизонте благоприятных катализаторов не предвидится, так что рублю остается надеяться на техническую коррекцию Brent и ослабление хватки долларовых быков.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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