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08.12.2017

Американская занятость: будут ли сюрпризы?

Сегодня США опубликуют долгожданный ключевой отчет по рынку труда. В октябре был зафиксирован довольно масштабный рост занятости, и в прошлом месяце темпы могли немного замедлиться, но консенсус-прогноз предполагает повышение показателя в районе 200 тыс.
Но так ли важен этот отчет для доллара сейчас, когда решается судьба налоговой реформы и долгового потолка, а в повышении ставки ФРС в следующую среду уже никто не сомневается – регулятор очень тщательно и заблаговременно подготовил рынки к этому шагу.
Впрочем, в любом случае будет, на что обратить внимание. К тому же трейдерам всегда нужна свежая пища для размышлений – в данном случае о перспективах дальнейшего ужесточения монетарной политики в следующем году. В частности, большой интерес сейчас представляют индикаторы, способные дополнить картину инфляции в стране.
Таковыми послужат данные по зарплатам. После нулевой динамики в предыдущем месяце ожидается рост почасовых заработков на 0,3%. Если с этого фронта придет разочарование, это подкосит доллар, но эффект, вероятно, будет непродолжительным, поскольку впереди – голосование по налоговому плану и «ястребиное» заседание Федрезерва.
Также доллар будет следить за ходом событий вокруг вопроса с лимитом госдолга. Скорее всего, властям удастся снова договориться о повышении планки и избежать временной и частичной остановки работы правительства. В этом случае на вздохе облегчения доллар может укрепиться.


Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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