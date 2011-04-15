На открытии покупки будут преобладать

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам в наших акциях станет ситуация на рынке энергоносителей, где в четверг после нашего закрытия нефть марки Brent продолжила восстановление, в результате чего сегодня к 9.00 мск. торгуется в районе 62,2 доллара за баррель. Также российские «быки» будут поддержаны ситуацией на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3%. Сегодня фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,1%. На торгах в Азии наблюдается уверенный рост. Японский Nikkei225 поднимается на 1,5%, на фоне отличных данных по ВВП, китайский Shanghai Composite, благодаря статистике по торговому балансу, подтягивается на 0,5%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи вновь оттолкнуться от поддержки на уровне 2100 пунктов и уже в первые минуты отыграть часть вчерашних потерь. С открытия Европы наши акции могут получить дополнительную поддержку благодаря позитивной динамике основных индексов Старого Света. Также в течение дня мы не исключаем продолжение восстановления рынка энергоносителей, что позволит нефти марки Brent подняться выше 62,5 доллара за баррель и будет позитивно воспринято нашими игроками. Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на блок важной макроэкономической статистики из США. Так сегодня за океаном будут опубликованы данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, а также индексы запасов оптовой торговли и настроений потребителей Мичиганского университета, которые окажут существенное влияние на настроения рынков и определят динамику наших акций в последние часы торгов.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю. Российской валюте еще вчера в рамках вечерней сессии удалось отыграть подъем нефти марки Brent выше 62 долларов, в результате чего, в отсутствии новых драйверов для направленного движения, он начнет торги с бокового движения. При этом американская валюта продолжает торговаться выше поддержки, расположенной на уровне 59 рублей, что говорит в пользу возобновления восходящей динамики. Однако дальнейшее восстановление цен на нефть будет способствовать отступлению доллара к этому уровню и его тестированию. Более того, уже в ближайшие сессии «быкам» станет сложно поддерживать текущие уровни еще и за счет начала подготовки экспортеров к налоговому периоду и, как следствие, росту предложения валюты на рынке.





Зварич Богдан, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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