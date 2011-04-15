Китай снова ускоряется

Бесспорно, главными цифрами азиатской сессии стали макроэкономические данные из Китая - ноябрьская статистика по торговому балансу. Темпы роста и экспорта, и импорта превысили все прогнозы - экспорт вырос на 12.3 проц., а импорт на 17.7 гг. Таким образом, можно сделать вывод - и китайская, и мировая экономика в 4 кв. начали ускоряться, что неизбежно увеличивает спрос на сырьевые активы. Лучше прогнозов оказался и японский ВВП за 3 кв., экономика Японии выросла на 2.5 проц., при прогнозе 1.5 проц. Однако, несмотря на хорошие данные японская валюта потеряла около 0.5 проц. к доллару из-за снижения рисков в финансовой системе, игроки отрабатывали модель risk-on. Главными цифрами пятницы станут данные из США по рынку труда, которые выйдут в 16.30 мск.







Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»











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