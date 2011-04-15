Рубль и АФК «Система». Где больше рисков?

С российским рублем сейчас связано много рисков, но при этом он стабилен. Сечин "доедает" Евтушенкова. Что ждет акции АФК «Системы"?

Главный внешний риск - повышение ставки ФРС 13 декабря. Под это событие уже сейчас инвесторы закупаются американской валютой на международном валютном рынке форекс. Среди внутренних угроз - выплаты по внешним долгам. В декабре российским компаниям и банкам предстоит выплатить порядка 18 миллиардов долларов. Помимо этого участники рынка очень беспокоятся относительно увеличения покупок валюты со стороны Минфина в декабре. При этом, не смотря на все угрозы, российская валюта крайне стабильна.

На торгах Московской бирже, сегодня утром, за одну единицу американской валюты дают 59 рублей 30 копеек, евро торгуется на уровне 69 рублей 65 копеек. Индекс ММВБ держится на уровне 2115 пунктов. Котировки нефти марки Brent выросли чуть выше 62 долларов за баррель.

Те риски, о которых мы писали выше, уже заложены в текущих ценах и без каких-либо было существенных потрясений на международных рынках мы так и задержимся в диапазоне от 59 до 60 рублей за доллар.

Еще одним важным событием для российского рынка является новый иск Роснефти к АФК «Система». Напомним, что ранее суд уже обязал компанию Евтушенкова к выплате 136 миллиардов рублей по делу «Башнефти». Но теперь Роснефть решила получить еще более 130 миллиардов, которые получил Евтушенков в качестве дивидендов за время владения акциями Башнефти. Эта новость очень сильно всколыхнула российский рынок. Акции «Системы» на Московской бирже упали в прошедший четверг до минимальных уровней с декабря 2014 года. Многие участники рынка задаются вопросом, что же делать с акциями АФК? Мы считаем, что влезать в эту историю нет большого смысла. По крайней мере пока не будет какой-то ясности в дальнейших перспективах судебного процесса. Вероятнее всего у Роснефти есть все шансы выиграть этот суд. И соответственно стоимость компании Евтушенкова может опуститься еще более сильно.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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