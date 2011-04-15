Рубль слаб, но не сдается

Несмотря на продолжение восстановления цен на нефть, в пятницу рубль возобновил падение, хотя пока продавцы ведут себя сдержанно на фоне противодействующих факторов. Доллар торгуется вблизи 2-недельных максимумов и в течение дня может развить импульс роста, если получит свежий катализатор.

С одной стороны на российскую валюту давит начало масштабных интервенций минфина – в этом месяце ведомство увеличило объем покупок валюты до рекордных значений. Пока этот фактор проявляется умеренно, но еще даст о себе знать в дальнейшем. Также снижению привлекательности рубля способствуют ожидания снижения ставки Банком России на заседании через неделю. Причем усугубляет ситуацию тот факт, что участники рынка рассматривают эту перспективу сквозь призму перспектив ужесточения политики Федрезерва в следующую среду.

В качестве противодействующих драйверов выступают локальные покупки нефти, которая восстанавливает позиции благодаря угрозе забастовки в Нигерии и сильным данным по торговле в Китае. В прошлом месяце импорт черного золота в КНР достиг второго рекордного значения, и ввиду дальнейшего сокращения внутренней добычи, спрос со стороны крупнейшего потребителя продолжит увеличиваться в дальнейшем.

Еще одним фактором, ограничивающим давление на нашу валюту, служит спрос иностранных инвесторов на рублевые активы. Хотя интерес к бумагам уже не тот, что раньше, спекулянты все же продолжают покупать российские ОФЗ, невзирая на угрозу санкций. Впрочем, этот страх вернется на сцену в январе, и тогда мы можем увидеть массовое бегство нерезидентов из отечественных бумаг.





Роман Блинов, эксперт компании "Международный финансовый центр"











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