Иностранные инвесторы немного расшевелили российский рынок

Под конец недели рост иностранных площадок ускорился, что подтолкнуло российские индексы к подъему. Оптимизма добавляет и динамика котировок нефти, которые развивают вчерашнее восстановление, снова нацелившись на отметку 63. Во второй половине дня индекс МосБиржи прибавляет в пределах 0,3%, а РТС торгуется лишь немногим выше уровня открытия из-за ослабления рубля, который вернулся к 2-недельным минимумам в паре с долларом.

На рынок вернулась тема с противостоянием «Роснефти» и «Системы», отправив котировки АФК в минус на 1,3%. В частности, вчера «Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали иск в Арбитражный суд Республики Башкортостан к «Системе» о возмещении убытков в размере 131,6 млрд руб. Истец пояснил, что указанная сумма соответствует сумме дивидендов, выведенных «Системой» из «Башнефти» за период с 2009 по 2014 гг. в свою пользу. Сегодня власти Башкирии сообщили, что намерены поддержать новый иск «Роснефти» и в ближайшее время подадут соответствующее обращение в арбитражный суд.

Тем временем сегмент наиболее ликвидных бумаг в целом перешел к восстановлению после вчерашних распродаж. «Сбербанк» дорожает более чем на 1%, в лидерах «Московская Биржа» - акции повышаются на 2,5%. Более 1,5% прибавляют ритейлер «Магнит» и оператор МТС. Последний вчера запустил собственную IoT-платформу для решений на базе интернета вещей на предприятиях России.

Рубль замедлил падение и перешел к консолидации, но пока валюта остается в минусе, риски для РТС в краткосрочной перспективе сохраняются. Если до конца дня пара доллар/рубль сменит вектор движения, долларовый индекс сможет показать более уверенную динамику. Такой сценарий может реализоваться, если Штаты опубликуют слабые данные по рынку труда, которые спровоцируют повсеместные распродажи американской валюты.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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