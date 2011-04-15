Нефть: инициатива может вернуться к продавцам

В пятницу нефть Brent решилась на рывок в направлении отметки 64, ограничившись уровнем 63,63. Несмотря на впечатляющий локальный подъем, который был спровоцирован преимущественно статистикой из Китая, позиции актива выглядят неустойчиво, и риски возобновления продаж сохраняются.

Локальным драйвером покупок в сырьевом сегменте под занавес недели послужили впечатляющие данные по импорту энергоносителей в КНР. В ноябре Поднебесная импортировала свыше 9 млн баррелей нефти в сутки, что почти на 2 млн выше, чем месяцем ранее. Общая торговая статистика крупнейшего потребителя также оказалась весьма сильной.

Но беспокойство игроков по поводу потенциального роста активности на сланцевых месторождениях сохраняется. В пятницу компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых в стране увеличилось еще на 2 единицы, достигнув нового 3-месячного максимума. Несмотря на скромный прирост, дальнейшее повышение буровой активности играет против Brent, которая под влиянием этого фактора с утра отступает и уже в скором времени может вернуться под отметку 63.

Еще одним факторов давления на цены стали заявления министра нефти Кувейта. В минувшее воскресенье Ассам аль-Марзук намекнул, что страны ОПЕК+ могут прекратить сокращение добычи раньше конца 2018 года, если рынок нащупает равновесие к июню, когда экспортеры будут пересматривать условия сделки. Так, в краткосрочной перспективе инициатива может вернуться на сторону медведей, и Brent рискует растерять недавно набранные очки.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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