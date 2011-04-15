Рубль: время вспомнить о дифференциале ставок

В пятницу рубль показал невнятные торги. Попытки укрепления, несмотря на довольно активные покупки на рынке нефти, носили ограниченный характер. По итогам сессии доллар закрепился над отметкой 59 руб., а евро вернулся к уровням предыдущего закрытия на 69,64 руб.

В противовес нефтяному ралли выступило повсеместное укрепление доллара, которое помешало российской валюте воспользоваться ростом котировок Brent. Американская валюта привлекает спрос на ожиданиях утверждения налоговой реформы, а также в ожидании повышения ставки ФРС США на этой неделе. Черное золото тем временем получило локальный импульс со стороны китайских данных, указавших на активный спрос Поднебесной на энергоносители. В ноябре импорт нефти в КНР вырос до 9,01 млн баррелей в сутки против 7,3 млн месяцем ранее.

В более широкой перспективе риски для рубля сохраняются. Прежде всего, в этом контексте на предстоящей неделе – это сужение дифференциала по ставкам. В среду Федрезерв с 99%-ной вероятностью повысит стоимость кредитования, а Банк России в эту пятницу, как широко ожидается, снова снизит ставку. Впрочем, масштабного ослабления нашей валюты под влиянием этого фактора не ожидаем, поскольку действия регуляторов преимущественно уже заложены в текущих ценах.

Также в некоторой степени поведение рубля, помимо общих настроений по доллару, будет зависеть от поведения Brent. C утра котировки слегка отступают, угрожая отметке 63. Это может помешать рублю возобновить попытки укрепления в ответ на некоторое ослабление позиций доллара на международном рынке форекс.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



















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