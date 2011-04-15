Рубль уверенно встречает неделю заседаний центробанков

На понедельник,11 декабря 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,2811 рублей, евро - 69,6434 рублей. К окончанию торгов курс доллара снизился в район 59,00 руб. Именно в этом районе концентрируются важные графические уровни, и пробой вниз будет означать смену краткосрочного тренда американской валюты на локальном рынке с растущего на падающий, с возможным достижением в обозримом будущем отметок 58,80 руб. и 58,50 руб.

Вернувшаяся к росту нефть и сохранение интереса нерезидентов к российским долговым бумагам поддерживают этот сценарий развития событий. Факторами риска остаются рост спроса на валюту для внешних выплат российскими корпорациями и нарастание геополитической напряженности, которая может отразиться снижением аппетита к риску и уходом в более надежные активы.

Текущая неделя насыщена важными событиями. Состоятся заседания нескольких ключевых мировых центробанков, в том числе ФРС США, Европейского центрального банка и Банка Англии. А в предстоящую пятницу Совет директоров Банка России на своем заседании определит параметры монетарной политики. Интрига относительно действий регуляторов невелика. ФРС, вероятно, поднимет ставки до 1,25 - 1,50%. ЕЦБ и Банк Англии сохранят ставки на текущих значениях: 0,0% и 0,5%, соответственно. Банк России, вероятнее всего, снизит ставку на 0,25% до 8,0%. И хотя существует мнение, что все эти действия регуляторов уже дисконтированы в ценах, реакция в момент публикации может привести к формированию импульсных движений.

Сегодня, утренний расчетный диапазон для доллара США на Московской бирже: 58,95 - 59,25 руб. Евро в начале торговой сессии будет преимущественно торговаться в границах: 69,45 - 69,85 руб.



Александр Егоров, валютный стратег ГК Телетрейд











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