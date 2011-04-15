Резервный фонд все…

Фьючерс на биткоины начали торговаться на Чикагской бирже опционов. Банкиры готовятся к краху рубля, в то время как правительство излучает оптимизм. Резервный фонд России почти кончился.

Торговля биткоином начинает выходить из тени. В прошедшее воскресенье стартовала первая торговая сессия Чикагской бирже опционов (CBOE), где можно было купить и продать фьючерсы самой популярной криптовалюты. При этом CBОЕ приходилось приостанавливать торги, так как в моменте фьючерсы вырастали на 25%. На фоне высокой волатильности криптовалют интерес к российскому рублю и спекуляциям с ним ослабевают. Однако многие инвестиционные банкиры сейчас готовятся не иначе как к крах рубля. Главной причиной называют новые санкции со стороны Минфина США. Спекулянты опасаются запрета на покупку российского госдолга. В этом случае Россию ждет резкий скачек оттока капитала и огромный прилив покупателей валюты на Московскую биржу. Это неминуемо приведет к довольно серьезному ослаблению деревянного. Однако назвать какие-либо цифры сейчас достаточно сложно.

При этом сегодня утром, на торгах Московской бирже за один доллар дают 59 рублей 30 копеек. Евро торгуется на отметке 69 рублей 90 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2120 пунктов. Котировки нефти марки Brent торгуются на отметке 63 доллара за баррель.

Еще одним тревожным звоночком для российской валюты является исчерпание Резервного фонда России. В оставшиеся три недели уходящего года правительство полностью его обнулит. Об этом заявил на заседании кабинета министров Антон Силуанов. Событие это планируемое и ожидаемое, но есть один очень важный нюанс. На данный момент в резервном фонде находиться всего лишь 992 миллиарда рублей, а для того, что бы израсходовать средства в том размере, который предусмотрен законом о бюджете должно быть выделено 1,06 триллиона рублей. То есть, фактически денег в фонде не хватает и компенсировать эту разницу можно за счет ослабления курса российской валюты примерно на 7%.

То есть, курс доллара должен перевалить за отметку 63 рубля, евро должен приблизиться к отметке 74 рубля. В любом случае рисков для российской валюты сейчас гораздо больше, чем возможностей для роста. Мы считаем, что до конца текущего года вероятнее всего доллар/рубль стабилизируется в диапазоне от 59 до 60 рублей. Ниже курс доллара мы не видим, а вот потенциал для его укрепления, как в текущем месяце, так и в первые месяцы будущего года вполне вероятен.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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