Доллар не уверен в себе и в ФРС

После укрепления на минувшей неделе доллар перешел в оборонительную позицию, испытывая дефицит спроса со стороны быков, которые затаились перед заседанием ФРС и публикацией важной статистики. USD отступает в парах с большинством валют за исключением британского фунта, который теряет силы из-за путаницы с Брекзитом.

Главным событием недели станет заседание Федрезерва, который, как широко ожидается, повысит стоимость кредитования. Этот вопрос уже считается решенным, а потому все внимание игроков сфокусируется на риторике Йеллен и прогнозах регулятора на следующий год. Особенный интерес представят оценки перспектив разгона инфляции, от которой напрямую будут зависеть темпы дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в наступающем году.

Сейчас средние ожидания на 2018 год предполагают еще три повышения ставки, и если участники рынка узрят в тоне Центробанка осторожность или даже опасения относительно потребительских цен, инвесторы будут корректировать свои прогнозы соответствующим образом, что ослабит позиции доллара по всему спектру рынка, несмотря на повышение стоимости кредитования, которое давно заложено в цены.

Пара EURUSD пытается зацепиться за отметку 1.18, но пока, невзирая на слабость доллара, быкам не хватает решительности. Впрочем, это обусловлено скорее отсутствием значимых драйверов в условиях характерных для начала недели довольно вялых торгов. По мере «пробуждения» трейдеров котировки могут активизироваться, и в случае дальнейшей фиксации прибыли в преддверии заседания ФРС евро может закрепить успех над психологическим уровнем 1.18, а далее все будет зависеть от риторики ЕЦБ, который примет решение по монетарной политике в четверг.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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