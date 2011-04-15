В понедельник рынок нефти получил приятный сюрприз, отправивший котировки Brent к новым максимумам середины 2015 года на подходе к уровню 65. По итогам торговых суток актив подорожал на 2%, причем практически весь подъем пришелся на вторую половину дня.

Катализатором ралли в сырьевом сегменте послужили сообщения о повреждении Forties, главного нефтепровода в Северном море, который считается одной из главных нефтяных артерий в мире, ведь через него проходит около 450 баррелей нефти в сутки. Компания-оператор сообщила, что на устранение неисправностей после аварии потребуется порядка трех недель.

Соответственно, учитывая, что через этот трубопровод перекачивается нефть с 85 месторождений в Северном море, перебои в поставках в ближайшие недели могут оказаться весьма масштабными. Таким образом, до конца года Brent может получить приличную поддержку, даже если Штаты продолжат сигнализировать о дальнейшем увеличении добычи и запасов.

Что касается технической картины, котировки подошли к сильному сопротивлению на уровне 65, для пробоя которого потребуются свежие новости о Forties. В ближайшее время могут появиться оценки потенциального сокращения поставок за время ремонтных работ, что может спровоцировать новую волну покупок Brent.

Данная ситуация дает возможность сыграть на временном ралли нефтяных цен, которые могут достичь новых высот прежде чем перейдут к откату после возобновления полноценной работы трубопровода.

С утра баррель обновил максимумы в районе 65,70 и теперь целится на следующий психологический уровень 66, прибавляя 1,25%.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















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