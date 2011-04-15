Рубль пойдет за нефтью

Вчера рубль с утра торговался с восходящим уклоном, резко ускорив рост ближе к концу сессии и отправив доллар под отметку 59 руб. на фоне раллирующей нефти, которая получила неожиданный толчок к росту, подорожав на 2%.

Российская валюта не смогла остаться в стороне и подхватила нефтяной позитив, где появились известия об аварии на основном нефтепроводе в Северном море Forties, через который ежедневно прокачивается до 500 млн баррелей нефти в сутки. Неполадки на столь крупном объекте чреваты масштабными перебоями в поставках и, соответственно дальнейшим удорожанием нефти. По предварительным оценкам, на устранение неисправностей потребуется около трех недель.

Так что в ближайшее время нефтяной фактор будет оказывать ключевое влияние на поведение рубля, который продолжит подъем в ходе сегодняшней сессии, отыгрывая прирост котировок, зафиксированный с начала торгов в Азии. Если и доллар на международном рынке не сможет привлечь спрос, потери пары будут носить еще более масштабный характер. Так, ближайшей целью доллара в этом случае станет отметка 58,65 руб., которой котировки могут достичь уже на старте сессии. Далее фокус сместится на 58,50 руб.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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