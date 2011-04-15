Сегодня индексы могут расти в пределах 0,5%

Котировки нефти перед открытием торгов растут на 1% до 65,4 долл по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,01% до отметки 2667п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон нейтральный.

Нефть достигла уровня 65 долл за баррель, обновив максимумы 2015 года на фоне приостановки ключевого нефтепровода в северном море. Ближайшие цели роста располагаются в зоне 68-73 долл.

Доллар на глобальных рынках пытается закрепиться выше 94п, ожидая поддержку со стороны ФРС в среду. Товарные активы и продолжают оставаться под давлением.

Пара доллар/рубль чувствует себя комфортно в широком диапазоне 60,6-57, мы по-прежнему не видим сигналов для формирования позиций. Несмотря на громкие заявления от Минфина о рекордном объеме покупки валюты в этом месяце.

Российские индексы закрыли день уверенным ростом, РТС вырос на 2,2% ММВБ прибавил 2%.

На российском рынке похоже наступает новогодняя лихорадка, основным драйвером роста, выступают спекулятивные бумаги Сбербанка, Распадской, Транснефти и Сургутнефтегаза. После невнятной осени, мы полагаем, что в ближайшие 2 недели котировки могут еще прибавить 3-5%.

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и рост индексов в пределах 0,5%.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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